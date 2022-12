Lobos-guará do Zoológico de Goiânia ganham novo espaço

Os lobos-guará do Zoológico de Goiânia ganharam um novo espaço, com pontos de fuga, barreiras visuais, cambeamentos e enriquecimentos ambientais. O parque possui, sob sua responsabilidade, nove lobos-guará, espécie considerada em extinção no território brasileiro.

Segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Júnior, o espaço foi pensado conforme as necessidades dos animais, para que seja suficientemente adequado e confortável. “O processo de transferência dos animais já teve início, por este motivo, estão divididos entre os ambientes que já existiam e os novos. Essa transição acontece gradativamente, respeitando o tempo de cada animal”, explica.

Bem maior do que o anterior, o espaço pode abrigar animais que não queiram ser vistos, com a presença de feno e adaptação para manejo das espécies. Nos últimos três anos, duas ninhadas de lobo-guará já nasceram no Zoológico.

Os animais fazem parte de um programa de conservação da espécie, firmado entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab) em parceria com o Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Lobo-guará

De acordo com a administração do zoológico, os lobos-guará vivem sozinhos ou em pares, nos períodos reprodutivos. Como nasceram duas ninhadas num curto intervalo de tempo, seria inviável mantê-los no mesmo local, o que poderia desencadear estresse e brigas entre eles, por terem instinto territorialista.

Diferentemente de outras espécies de lobo que vivem em matilha, o lobo-guará é um animal de hábito solitário, que vive no Cerrado brasileiro.

Funcionamento do Zoológico

O Parque Zoológico de Goiânia pode ser visitado de quarta-feira a domingo, das 08h30 às 17h. Para acesso, é necessário a compra de ingressos, que estão à venda, na bilheteria do espaço, até as 16h.