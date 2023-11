Mais uma onça atropelada é resgatada em rodovia de Goiás

Uma onça parda foi atropelada na GO-428, na zona rural de Campinorte, na região norte de Goiás. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Uruaçu nesta quinta-feira (9), e foi encaminhado para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Uruaçu.

No local, os bombeiros realizaram o resgate da onça, que estava com ferimentos. Segundo a corporação, durante todo a andamento da ocorrência, uma médica veterinária acompanhou os procedimentos e avaliou o animal.

O veículo que atropelou o animal não estava no local quando a equipe de salvamento chegou e não há informações sobre ele.

Esse é o segundo caso de atropelamento registrado pelo Corpo de Bombeiros essa semana. Outra onça da mesma espécie foi atropelada na GO-305, no trevo entre as cidades de Cumari e Anhanguera, na região sudeste do estado. Animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), de Catalão.

De acordo com a Bióloga Luana Lisbôa, é comum que as onças se desloquem em busca de alimentos. "Com o crescimento das cidades esses animais acabam se arriscando e atravessando as rodovias, nesse momento acabam se ferindo ou até morrendo", explica.