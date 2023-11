Onça atropelada enquanto passava por rodovia é resgatada; bombeiros buscam pelo filhote

Uma onça que foi atropelada na GO-305, no trevo entre as cidades de Cumari e Anhanguera, na região sudeste do estado, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (9). Segundo a corporação, uma pessoa que passou pelo local contou que um filhote estava com a onça. Militares realizam buscas para encontrá-lo.

O subtenente Monteiro contou que a onça passou por exames e de acordo com a equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Goiás (Ibama-GO), ela está com um corte na boca, escoriações na pata e na cabeça. Ela ainda vai passar por um exame de raio-x para confirmar outras possíveis lesões.

No vídeo feito pelos bombeiros é possível ver a onça deitada à margem da rodovia com alguns machucados. O veículo que atropelou o animal não estava no local quando a equipe de salvamento chegou e não há informações sobre ele.