Onça-pintada é vista em reserva no Norte Goiano

O maior felino selvagem das Américas, a onça-pintada foi registrada pela quinta vez no Legado Verdes do Cerrado – Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável de propriedade da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio), localizada em Niquelândia, no norte de Goiás. O animal é um macho adulto que, pela aparência física, indica estar em boa saúde.

É a quinta aparição da espécie, que teve o registro realizado em agosto deste ano pelas câmeras de monitoramento de fauna, por meio do projeto Monitoramento Participativo da Biodiversidade, conduzido pela Reserva desde novembro de 2020 para o levantamento de espécies no território. O primeiro registro em vídeo da espécie no Legado Verdes do Cerrado aconteceu em 2019.

Nos anos seguintes, pegadas do animal foram vistas em diferentes pontos da Reserva, indicando que a espécie ainda estava presente no território. A confirmação veio em agosto deste ano, quando as chamadas “armadilhas fotográficas” fizeram um novo registro do felino. As armadilhas fotográficas, também conhecidas como câmera traps ou câmeras de monitoramento de fauna, têm se destacado entre os métodos de registro de animais na Reserva.

Esses equipamentos possuem uma câmera digital embutida com um sensor de temperatura e movimento. Quando eles detectam a movimentação de algum animal, ao mesmo tempo em que identificam uma temperatura diferente daquele ambiente, a câmera começa a capturar imagens – em vídeo ou foto, sem qualquer contato ou interferência com o animal.