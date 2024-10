Os pets não vão ficar de fora neste Halloween

O Dia das Bruxas está chegando e os pets também vão entrar no clima da comemoração na Petween. A festa de Haloween voltada para o público que tem animais de estimação vai acontecer neste sábado, dia 19 de outubro, no decorado do Inspire Vaca Brava no setor Bueno, de 8h a meio dia.

Sem taxa de inscrição, basta chegar com o animalzinho pra aproveitar a programação que contará com a presença de diversas empresas que vão desde hotel para cachorro, até fantasias, passando por pet shop, snacks acessórios personalizado e picolés.

Os pets mais criativos receberão premiação de medalhas por suas fantasias, além de brindes. Dentre as marcas que estarão presentes estão a Pet Turista, a Le Poly, a + Pet Shop, Docg Grafica, a Amor por quatro patas, a Best Dog Moda Pet e a Snack Pet Food.

A iniciativa das incorporadoras Época e Água Santa faz parte de uma programação com diversos eventos voltados para esse público, já que identificaram em pesquisa que 58% do público com potencial de compra para o empreendimento tem animais.

“Os pets são uma paixão de ambas as incorporadoras e nossos colaboradores também trazem seus animais de estimação com frequência para o stand, por isso, queríamos ir além no que se refere a ser pet friendly. O resultado não poderia ser outro, em menos de 5 meses, o primeiro lançamento desta parceria já tem mais de 70% das unidades vendidas”, explica Rafael Nassar, diretor comercial da Época Incorporadora e tutor da Mana, o pet que empresta o focinho como modelo ao Inspire Vaca Brava.

Serviço: Petween

Quando: Sábado, dia 19

Horário: das 8h às 12h

Local: decorado Inspire Vaca Brava, Avenida T-9, 1354, ao lado da TV Record

Entrada livre