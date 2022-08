Ouriço entra em lanchonete e assusta clientes em Goiânia; vídeo

Quem estava na sanduicheria El Shaday no domingo (21) foi surpreendido com a visita inesperada de um ouriço, na capital goiana. Câmeras de segurança registraram o momento em que o animal entra no estabelecimento e os clientes, assustados, se levantam. Algumas pessoas dão risadas da cena inusitada.

De acordo com funcionários da sanduicheria, localizada na Rua Americano do Brasil, no setor Grande Retiro, é a segunda vez que um ouriço invade o local. Da primeira vez não foi registrado, mas da segunda, o ouriço entrou na lanchonete e caminhou tranquilamente entre as pessoas.

As testemunhas relataram que o animal estava passeando na rua quando resolveu entrar na área do estabelecimento. Ele não chegou a entrar nas dependências internas a lanchonete e, depois de um minuto caminhando, saiu e seguiu seu caminho.

As câmeras registraram um homem com um sanduíche na mão tentando se proteger com uma cadeira. Uma das pessoas presentes no local até tirou seu cachorro debaixo da mesa para evitar um possível ataque.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado e não há nenhum registro de ocorrências de resgate do ouriço.