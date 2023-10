Pesquisador flagra momento raro de gato-palheiro melânico caçando no Parque Nacional das Emas

Encontrar um gato-palheiro na natureza não é uma tarefa fácil. O animal é considerado uma das espécies de felinos mais raras do planeta. Porém, no Parque Nacional das Emas, região sudoeste de Goiás, um felino da espécie foi flagrado em um momento de caça.

As imagens feitas pelo coordenador de visitação do parque e auxiliar de pesquisas científicas Kennedy Road chamam a atenção, pois se trata de um um dos menores felideos selvagens da América do Sul.

Luana Borboleta, professora de Animais Silvestres da Universidade Estadual de Goiás (UEG) que é membro da Comissão de animais selvagens e meio ambiente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás, explicou que a coloração totalmente negra do animal é um fato considerado raro.

“A coloração melânica, que a gente costuma chamar de preta, não é padrão da espécie, pois esse animal tem excesso de melanina presente no tegumento e nos pelos. É o mesmo caso da onça preta”.

Detalhe que o gato-palheiro é considerado um dos menores felinos do mundo: mede até 70 centímetros de comprimento, 35 centímetros de altura e pesa entre quatro e cinco quilos.

O animal da espécie 'Leopardus braccatus', é natural do Cerrado, porém a coloração totalmente negra do felino pode ser considerada um fator de vulnerabilidade, ou seja, apresenta riscos de entrar em extinção na natureza.

“Se o gato-do-mato-pequeno (que pertence à espécie Leopardus guttulus) já é um animal ameaçado de extinção. O gato-palheiro melânico, que possui uma variação de padrão de coloração, pode ser considerado um animal vulnerável”, aponta Luana Borboleta.

No Brasil, podem ser encontradas duas espécies: o Leopardus braccatus, que ocorre no Cerrado e o Leopardus munoai, que se distribui pelo Pampas, quase na divisa com o Uruguai.