Pets também entram no clima natalino

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) o Brasil ocupa a terceira posição no ranking global de faturamento de produtos pets, e a expectativa é de que o setor feche 2023 com um crescimento de 10,6%, chegando a uma movimentação financeira de R$ 46,42 bilhões.

E no fim ano esse mercado segue aquecido, porque diante do amor e carinho que temos com os nossos animais de estimação, oportunidades de negócio é o que não faltam. Melhor para a empresária Waldirene Glês, proprietária da loja Cantinho do Cachorro, localizada no Shopping Estação Goiânia, que neste final de ano está comemorando as boas vendas que tem feito de looks natalinos para cães e gatos.

Conforme tia Wal, como é carinhosamente conhecida, apesar das circunstâncias desafiadoras em empreender, a demanda por esses encantadores trajes têm sido gratificantes. “A fidelidade do público da minha loja é a maior contribuição ao sucesso, que me proporciona entusiasmo em saber que fiz a escolha certa”, afirma.

Para a empresária, as expectativas para este fim de ano são as melhores. “A procura está indo bem. A minha percepção é de que as vendas devem surpreender até nos últimos dias”, afirma.

Dicas

E se você está pensando em deixar o seu pet um “encanto” para as festas de fim de ano, a tia Wal dá algumas orientações na hora de escolher uma roupa para o seu amor de quatro patas. Ela lembra que é preciso que o tutor se atente bem para o tamanho das roupas, que precisam ser adequadas ao porte e comportamento.

“É crucial lembrar que nem todos os animais toleram ou precisam de roupas. Raças como os huskies siberianos, por exemplo, que possuem uma pelagem bem espessa, usam para ocasiões especiais”, afirma.

Além da beleza dos looks, o conforto e a saúde, segundo explica a empresária, são prioridades na hora de se pensar uma roupa pet. “Nossas peças, por exemplo, são feitas com materiais de qualidade que não prejudicam a saúde dos animais”, explica a lojista.

Outro aspecto a ser levado em conta ao montar um look para seu cão ou gato é o clima. “Antes de vestir seu pet, considere o clima e a temperatura do ambiente. Prefira sempre as peças que sejam mais confortáveis possíveis e que não restrinjam os movimentos do animal”, finaliza.