Playgrounds para animais de estimação são instalados em praças públicas de Goiânia

Praças públicas de Goiânia ganharam mais dois petplaces, e a partir de agora passam a contar com quatorze playgrounds para animais de estimação. Os novos espaços foram instalados na praça do Setor Novo Horizonte e praça do Ipê, no Setor Bueno.

As estruturas dispõem de quatro aparelhos para atividades físicas e recreativas dos pets e são projetados para bichos de estimação de pequeno, médio e grande portes.

Os playgrounds oferecem um espaço de 45 metros lineares, com alambrado de um metro de altura revestido com tela de arame, e quatro aparelhos de percurso direcionados para deslocamento, mobilidade e exercícios de agilidade, com capacidade para abrigar seis animais e seus donos, simultaneamente.

Cada petplace tem quatro aparelhos: arco de pneu sustentado por balizas; barra vertical que simula obstáculos; túnel de aproximadamente cinco metros; construído com manilha de concreto; e rampa de madeira com degraus para exercícios de fortalecimento muscular.

Locais contemplados

Praça da Avenida T-52, setor Bueno

Praça do Triângulo, Alto da Glória

Praças do Sol, setor Oeste

Praça das Artes, Jd. Goiás

Praça dos Namorados, Pq. das Laranjeiras

Praça Santa Terezinha, Vila João Vaz

Praça Faiçalville, setor Faiçalville

Praça Tamanduá, Vila Nova

Praça do Colégio, Parque Atheneu

Rua P-19, setor dos Funcionários

Praça Tarsila do Amaral, Jd. Abaporu

Praça 1° de Fevereiro, Vila Pedroso

Praça do Ipê

Praça do Setor Novo Horizonte