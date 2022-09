Polícia de Goiás confirma terceira morte de cachorro por suspeita de petisco contaminado

A Polícia Civil de Goiás confirmou, na tarde desta quinta-feira (22), a terceira morte de cachorro que pode ter sido provocada por petiscos contaminados. Até o final desta manhã, apenas duas mortes estavam confirmadas. No entanto, chegou ao conhecimento da instituição que um cão da raça shih tzu também pode ter sido vítima de intoxicação pelo alimento.

Com o de hoje, a polícia confirma investigar cinco casos suspeitos de animais intoxicados pelo petisco em Goiás.

Desses cinco, três cães (dois spitz e o terceiro de raça shih tzu) morreram por suspeito da intoxicação pelos petiscos contaminados.

No entanto, ainda não é possível confirmar se o terceiro caso também se deu pelo petisco da Bassar Pet Food, suspeita de contaminação.

De acordo com o delegado Webert Leonardo, apesar de o registro na Decon ter sido recente, o terceiro cachorro morreu no dia 15 de julho, antes da repercussão dos casos.

Ele ainda afirmou à reportagem que assim que a delegacia tomou conhecimento das marcas e lotes, equipes foram enviadas às pet shops que são vendedoras exclusivas para recolher a mercadoria, mas que todas já haviam sido retiradas das lojas pelo revendedores.

O investigador também disse que as investigações seguem para "comprovar se houve a prática de crime contra as relações de consumo na venda deste produto, uma vez que as revendedoras já estavam cientes de alguns problemas em outros estados".

"A gente quer saber se continuaram fornecendo [apesar do conhecimento do risco] e punir as pessoas físicas responsáveis pelas empresas, caso cientes do problema. Vamos analisar os produtor e, por último, chamar as fabricantes para depor", afirmou Webert.

Petiscos contaminados

Inicialmente, o Ministério informou que os produtos identificados com suspeita de contaminação são o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467). A fabricante Bassar Pet Food divulgou que, "por precaução", também iniciou a retirada do lote 3775 da marca Bone Everyday assim que soube das denúncias.

Em nota divulgada no site no mês passado, a Bassar Pet Food declarou que "interrompeu a produção de sua fábrica até que sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação", e que, de modo preventivo, "já estava recolhendo os lotes de duas linhas de alimentos, mas procederá agora ao recolhimento de todos os produtos da empresa nacionalmente."

Na última sexta-feira (16), o Mapa também determinou que outras três empresas de fabricação de petiscos para cães recolham lotes de produtos para alimentação animal em todo país.

Segundo a pasta, a medida é cautelar e faz parte dos desdobramentos das investigações que detectaram que os lotes de propilenoglicol adulterados foram usados para fabricar esses outros produtos.

Veja os lotes:

Da FVO Alimentos Ltda deverão ser recolhidos os produtos Bifinho Bomguytos nos sabores frango 65g (lote 103-01) e churrasco (lotes 221-01, 228-01, 234-01 e 248-01); Bifinho Qualitá sabor churrasco (lote 237-01) e Dudogs (lotes 237-01 e 242-01).

Já da Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais deverão ser recolhidos os produtos Bifinho 60g Peppy Dog frango grelhado (lotes 5026 e 5738); Palitinho 50g Peppy Dog carne com batata doce (lotes 5280, 5283, 5758 e 5759); Palitinho 50g Peppy Dog frango com ervilha (lotes 5282 e 5746); Bifinho 500g Peppy Dog carne assada (lotes 5274 e 5734); Bifinho 60g Peppy Dog filhotes - leite e aveia (lote 5736); Palitinho 50g Peppy Dog carne com cenoura (lote 5760).