Projeto quer efetivar dia de afastamento do trabalho após morte de pet em Goiás

Um projeto de lei (PL), que foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás, visa alterar Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, e tornar efetivo o exercício do dia de afastamento do trabalho em virtude do falecimento de animal de estimação para servidores públicos do Estado. O documento é de autoria do deputado estadual Charles Bento (PRTB).

De acordo com a justificativa do projeto, o deputado alega que os pets “deixaram de ser meros acessórios” e passaram a ser considerados “membros da família”. “Os tutores e donos de animais os amam verdadeira e profundamente, assim como amam os entes queridos”, disse.

Ainda conforme Charles Bento, por conta desse vínculo, o falecimento do pet é “um momento de muita dor, tristeza e pesar, que deve ser respeitado, sendo justo considerar o sentimento de luto e a necessidade de recuperação emocional do servidor”.