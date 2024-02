Roupas temáticas para pets prometem fazer sucesso neste Carnaval

Quem disse que carnaval é coisa só de gente? A festa mais popular do país há muito tempo já se estendeu ao mundo animal e para colocar esses nossos amiguinhos de quatro patas no clima carnavalesco não falta criatividade, principalmente na hora de escolher o look.

A lojista do Shopping Estação Goiânia, Waldirene Glês Bertoldo Martins Silva, que atua no ramo de moda pet há 16 anos, desenvolve diversos modelos de roupas temáticas e acessórios para essa época do ano.

Segundo ela, as roupas mais procuradas são as fantasias de personagens de desenhos animados como Mickey, Minnie, as princesas da Disney, de bailarina e também as de super-heróis como Mulher Maravilha, Super Homem (supercão) Batman (cão-morcego).

“Aqui eu tenho roupas temáticas que podem ser usadas em qualquer período do ano, mas nessa época realmente a procura é mais alta. Os donos se interessam mais em deixar os pets no ritmo carnavalesco, seja para tirar fotos, levar em algum bloco, ou, apenas para dar uma passeada pela cidade”, diz a Tia Wal, como é carinhosamente conhecida.

A loja dela, Cantinho do Cachorro, tem várias opções de acessórios como lacinhos, colares, bonés, bandanas e até óculos escuros. “Aqui temos roupas para todos os gostos, desde os mais básicos até aqueles que gostam de inovar”, revela.

Cuidados

A Tia Wal ainda alerta para os cuidados que devem ser tomados na hora de escolher uma roupa. “Algumas dicas são evitar botões, zíperes, lantejoulas e detalhes pequenos, que podem vir a machucar o seu animal. É importante que a roupa que o pet usar não impeça ele de expressar seus comportamentos naturais, como se coçar e se lamber”, esclarece.

Para os animais que possuem porte ou pelos maiores, a lojista relata que opções de looks e adereços como lacinhos e peças vestuárias com um tamanho com folga, que não reprimam a sua movimentação, é a escolha certa. Ela lembra também que para os filhotinhos e raças menores, apostar em uma vestimenta mais completa como vestidinhos e camisas provoca um encanto ainda maior.

“A roupinha não é só um simples acessório para deixar bonito, é para aquecer, para promover conforto e estilo ao mesmo tempo”, detalha a lojista. Mas independente de qual for o estilo e proposta escolhida pelos responsáveis, a empresária enfatiza que deixar os animais confortáveis é essencial.