Shopping oferece peças a partir de R$ 5 para ajudar abrigos de animais

Neste sábado (10), das 9h às 20h, o Bazar dos Amigos toma conta da praça de alimentação do Plaza D’Oro Shopping, oferecendo uma variedade de roupas e calçados usados, femininos e masculinos, a partir de R$ 5,00.



A iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para a castração de animais de rua e para o auxílio de três instituições que dedicam seus trabalhos ao cuidado de animais abandonados e resgatados: Roberta Epaminondas (@menina.artesanato), Projeto Ronronar (@grupo_ronronar) e Instituto EduPaçoca (@megaedu1).



Esta é a segunda edição do Bazar dos Aumigos, que teve sua estreia em março deste ano, também no Plaza D'Oro. A organizadora do evento, Ranny Lima, explica que todas as peças foram doadas para ajudar a causa animal.



“Foi uma ideia que tive para comemorar o meu aniversário. Pedi de presente roupas usadas para promover o bazar. Vendo que foi muito boa a ajuda que pudemos dar às ONGs, principalmente em relação às dívidas em clínicas, resolvi fazer outro. Se o resultado for bom como no primeiro, ajudaremos uma quarta instituição”, conta.



Serão aceitos pagamentos com cartão de débito e crédito, além de dinheiro e pix. O Plaza D’Oro Shopping está localizado na Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, em Goiânia (GO).



SERVIÇO: Bazar dos Aumigos

Data: 10/08 (sábado)

Horário: 9h às 20h

Local: Plaza D’Oro Shopping (Praça de Alimentação / Sala 11) - Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, Goiânia (GO)

Valores: a partir de R$ 5,00

Mais informações: instagram @plazadoro