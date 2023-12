Shopping promove encontro de Natal para pets

Já pensou em levar seu bichinho para tirar uma foto com o Papai Noel? Neste sábado (23), das 12h30 às 14h, o Passeio das Águas Shopping vai realizar o ‘Encontro de Natal para Pets’. O evento gratuito é uma oportunidade para levar o animalzinho de estimação para registrar um momento inesquecível ao lado do Papai Noel, que estará em seu trono, próximo à Vivara.

Para garantir a segurança e o conforto de todos os presentes, é indispensável que os pets estejam com a vacinação em dia e sob o controle de uma guia durante todo o evento. Assim, tanto os animais quanto os participantes poderão desfrutar desse momento sem preocupações.

Os clientes poderão tirar fotos gratuitamente pelo celular. Além disso, para aqueles que desejarem guardar essa lembrança com uma fotografia profissional, será possível adquirir fotos com custo a partir de R$ 20. Todas as informações adicionais sobre o registro fotográfico podem ser consultadas no local.

Serviço: ‘Encontro de Natal para Pets’

Quando: Sábado (23)

Horário: Das 12h30 às 14h

Onde: Passeio das Águas Shopping

Entrada Gratuita.