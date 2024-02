Shopping recebe exposição imersiva sobre o fundo do mar

Já imaginou a sensação de estar frente a frente com os gigantes do mar e ver de perto cada detalhe da vida marinha? É o que promete a exposição o Imerso Mar, uma experiência única para os visitantes do Passeio das Águas Shopping, a partir do dia 15 de fevereiro.

A atração conta com projeções subaquáticas em 360 graus de alta tecnologia, apresentando um mergulho virtual pelo fundo do mar, repleto de peixes coloridos, tubarões e baleias. Com projeções em resolução 8k, a experiência multissensorial oferece uma visão deslumbrante das cores vivas e do movimento da vida marinha.

Indicado para todas as idades, o Imerso Mar oferece uma jornada de 20 minutos no mundo submarino. Crianças menores de 7 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, e não é permitida a entrada de animais de estimação.

A jornada subaquática do Imerso Mar estará disponível de 15 de fevereiro a 19 de maio, em frente à Polishop. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento, com valores de R$ 60,00 para ingresso inteiro e R$ 30,00 para meia entrada, mediante apresentação de documentos comprobatórios.

Serviço: Imerso Mar

Quando: de 15 de fevereiro até 19 de maio

Horário de funcionamento do shopping

Local: Em frente à Polishop

Ingressos: https://loja.imersomar.com.br/produto/vitrine/ingressos