Shopping Republica realiza primeira edição do Arraiá Pet

O Shopping Republica realiza neste sábado (22), a partir das 9h, de forma gratuita, a primeira edição do Arraiá Pet. O evento é realizado em parceria com a loja Mi-Au e contará com um ambiente especial para tirar fotos, comidas típicas, desfile junino pet, distribuição de brindes, espaço de petiscos e barraca de “lambeijos”, onde os tutores poderão desfrutar de um momento de carinho com os animais de estimação.

Além disso, também haverá o concurso de roupa junina que irá eleger os animais com as melhores fantasias. O primeiro e o segundo lugar irão ganhar banho, tosa higiênica, hidratação e uma cesta recheada de brinquedos e petiscos.

Já o terceiro colocado ganhará banho e uma cesta de brinquedos e petiscos. O Shopping Republica fornece o serviço estacionamento gratuito e seguro para todos os clientes e participantes do arraiá inusitado.



Serviço: 1º Arraiá Pet

Quando: 22 de junho (sábado), das 9h às 15h

Onde: Shopping Republica

Endereço: Av. República do Líbano - St. Oeste, Goiânia - GO

Entrada Gratuita