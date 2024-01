Sucuri em pedra de cachoeira impressiona turista em Jataí

Um vídeo feito por turistas mostra uma sucuri nas pedras próximas da cachoeira Bonsucesso, em Jataí, no sudoeste do estado. O local faz parte de uma área privada e as imagens foram feitas no domingo (21) por um cliente do hotel.

O biólogo Edson Abrão explicou que, pelas imagens, se trata de uma sucuri adulta. Segundo ele, a espécie não é agressiva como as serpentes peçonhentas e nem venenosa, mas ela mata por sufocamento apertando o corpo com seus músculos e chega a engolir a presa praticamente viva.

"Ela é muito comum em região de cachoeiras, lagos, rios e lagoas. Gosta muito de ambiente úmido e é uma exímia nadadora". Edson explicou também que a sucuri gosta muito de água limpa. O que pode explicar essa aparição na cachoeira.

"Se alimenta de peixes, répteis, anfíbios, aves e pequenos mamíferos. A função ecológica da sucuri é manter o equilíbrio de algumas espécies. Os animais carnívoros se alimentam de outros animais justamente por isso", disse o biólogo.

Edson ressaltou que, ao avistar uma serpente como a sucuri, o melhor a se fazer é se afastar e observar de longe porque ali é o habitat dela. Cutucar, falar alto ou jogar objetos estressam o animal. "Aquele ambiente aquático é a casa dela, ela detém a presença daquele lugar", disse.

De acordo com o biólogo, o cuidado deve ser ainda maior com crianças. Por se alimentar de animais menores ela pode confundir e atacar uma criança.

Edson destacou ainda outra curiosidade da sucuri brasileira: "A sucuri no Brasil é o réptil mais forte e musculoso que tem, isso da América Latina toda. Só perde para a piton no mundo", disse.