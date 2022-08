Tamanduá-mirim é resgatado de queimada em Cachoeira Dourada

Um filhote fêmea de tamanduá-mirim foi resgatado no último domingo (31) em uma propriedade rural de Cachoeira Dourada, no Sul de Goiás. A moradora entrou em contato com a servidora da Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente, Dayane Pereira Faria, que foi até o local junto com fiscais.

O animal estava desidratado e com várias lesões pelo corpo, provocadas por queimada. A filhote foi encaminhada à Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), ligada à Secretaria Municipal de Saúde, em Itumbiara.

A coordenadora de Zoonoses, a bióloga Fernanda Camargo, disse que a unidade assumiu os cuidados da tamanduá-mirim, que está recebendo tratamento para as lesões e alimentação com uma fórmula especial, por causa da desnutrição. De acordo com Fernanda, com os cuidados, o animal já está bem melhor.