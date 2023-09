Tutores oferecem recompensa por yorkshire que desapareceu no Garavelo

Yorkshire terrier, mais conhecida como york e yorkie,é uma raça de cachorros originária da Inglaterra, que se espalhou pelo mundo. De pelagem longa, de pequeno porte essa raça é conhecida por ter muita energia e ser muito apegado aos donos. É o caso deo Dior um cãozinho york que desapareceu no domingo, por volta das 11 horas, no Setor Garavelo.

Amigável com desconhecidos e com outros cães, Dior atende pelo nome, obedece a comandos como sentar, ficar e vem. Ele foi visto pela última vez na Rua 32B, no bairro que fica localizado na região sudoeste da capital.

O cachorro está sem coleira e usando um laço verde na cabeça. Ele está tosado com o pelô curto pelo corpo e médio na cabeça e nas patas.

Seus tutores estão desesperados em sua busca e oferecem uma recompensa para quem encontrar Dior. Qualquer ajuda é bem-vinda. Quem tiver informações sobre o cão pode entrar em contato pelos números (62) 98642-1467 ou (62) 3284-3343.