Vídeo mostra jiboia de 1,5 metro na pista de caminhada do Parque Flamboyant, em Goiânia

Uma cobra jiboia foi filmada na pista de caminhada do Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia, durante a forte chuva na tarde desta sexta-feira (23). Após o registro, equipe da Gerência de Proteção e Manejo de Fauna da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia informou que esteve no local e não localizaram o animal nos espaços de convivência. A Amma acredita que a serpente tenha voltado para a mata.

A Amma esclareceu ainda que a jiboia não é um animal peçonhento, ou seja, ela não possui veneno e se alimenta de pequenos mamíferos silvestres. A presença dela no parque demonstra que o local se encontra bem cuidado e preservado com as características originais.

A gerente de Proteção e Manejo da Flora e Fauna da Amma, Isabela Saddi informou que há mamíferos, repteis e aves em todos os parques da cidade e isso é bom para o equilíbrio ecológico. “A cobra se alimenta de roedores e pequenos gambás. Essa do vídeo pode ter ficado um pouco desorientada com a quantidade de chuva e sensação térmica e acabou saindo da área verde, que é onde ela fica”, disse.

Saddi informou que a cobra mede, aproximadamente, 1,5 metro e que se a jiboia for capturada, ela será levada ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para que seja realizado uma triagem para verificar se o animal está apto pra soltura ou se deverá ser levado a um zoológico ou criadouro.

A Agência alerta ainda que não se dve buscar contato com animais silvestres e qualquer agressão contra os bichos caracteriza crime ambiental, passível de prisão e multa.

Em casos parecidos com este, ao se deparar com um animal assim, o correto é ligar para os bombeiros pelo telefone 193 ou para a Amma pelo 161.