Vaca nelore goiana entra para o Guinness Book como a fêmea bovina mais cara do mundo

A vaca nelore goiana, Viatina-19, entrou para o Guinness Book como a fêmea bovina mais cara do mundo ao custar R$ 21 milhões. O animal nasceu em Nova Iguaçu, no norte de Goiás, e pertence aos criadores Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Napemo e Nelore HRO.

O registro para o livro dos recordes foi feito em 2023 após 1/3 do animal ser vendido por R$ 6,9 milhões em um leilão em Arandu, no estado de São Paulo, em julho do ano passado. Com esse valor de mercado, a projeção para o preço final do animal subiu para R$ 21 milhões.

A Viatina-19, que tem 62 meses, faz parte do plantel do Nelore Mara Móveis. Essa empresa detém cerca de 70% dos animais da família Viatina, considerada a mais consagrada na seleção da raça nelore no cenário nacional.

Especial desde o nascimento

O proprietário do Nelore Mara Móveis, Silvestre Coelho Filho, explica que logo após o nascimento da vaca já foi possível verificar que a Viatina-19 era um animal diferenciado pelo seu biotipo e beleza racial.

"Com apenas oito meses, a Viatina-19 já conquistou seu primeiro prêmio na Expoinel Goiás, indicando o sucesso que ela faria”, diz Coelho.

Hoje o grupo de Nelore Mara Móveis conta ainda com tias e irmãs da Viatina-19 que carregam a genética mais valorizada do mundo. Silvestre Coelho explica que para a formação de animais de excelência é preciso investimento em melhoramento genético e bons acasalamentos, fora o trabalho no trato e manejo animal.

Recordes

Em 2022, o animal foi vendido pelo Nelore Mara Móveis e bateu seu primeiro recorde ao ser valorizado em R$ 8 milhões. Em 2023, teve uma única aspiração de oócitos, conhecido por óvulos, vendida por R$ 1,2 milhão. Nos últimos 12 meses, teve 13 gestações comercializadas, numa média de R$ 389 mil cada.