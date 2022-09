Zezé di Camargo pede ajuda para achar cadela desaparecida

O cantor Zezé di Camargo, que faz dupla com o Luciano, e sua esposa Graciele Lacerda, usaram as redes sociais para divulgar o sumiço da cadela deles, a Sasá. Na mensagem compartilhada entre os dois perfis, Graciele pede ajuda para encontrar o animal de estimação que vive na fazenda do casal, em Goiás.

“Essa é a Sasá, nossa cachorra que mora na fazenda com todos os nossos outros cães. Ela sumiu e estamos divulgando esse vídeo para que vocês nos ajudem a achá-la” começa a publicação. Segundo a esposa do sertanejo, a cachorra tinha o costume de seguir os funcionários até a porteira, junto com os outros cães, mas sempre voltava.

O casal acredita que ao chegar na porteira alguém possa ter levado a cadela. “Estamos buscando por ela desde domingo sem sucesso. Caso alguém tenha localizado, por favor entre em contato conosco”, finaliza.