Aposte com as dicas da Mega-Sena e +Milionária desta terça-feira (16)

Dentre todas as loterias de números, a Mega-Sena é a mais difícil de ganhar, mas é a que paga os maiores prêmios. É possível ganhar prêmios ao acertar 4, 5 ou 6 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

Já a mais nova aposta da Caixa é a +Milionária. Ela oferece ao apostador mais chances de ganhar e prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados. A aposta mínima custa R$ 6,00.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos consecutivos, com a Teimosinha.

