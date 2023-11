Aposte na Dupla Sena com as dicas desta segunda-feira (13)

O site do Jornal Daqui traz até você algumas dicas para apostar nas Loterias da Caixa Econômica. As dicas são divulgadas de segunda a sábado, sempre com novos jogos por dia.

Dentre todas as loterias de números, a Dupla Sena é a que arrecada menos, mas é a que mais acumula. Os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados. Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Confira as dicas abaixo e boa sorte: