Veja as dicas da Loto e Timemania para apostar nesta quarta-feira (2)

O site do jornal Daqui traz até você novas dicas para apostar nas Loterias da Caixa Econômica. As sugestões são divulgadas de segunda a sábado, com jogos novos todos os dias, e hoje as opções são a Loto e a Timemania.

Na Lotomania o apostador tem mais faixas de premiação dentre todas as loterias numéricas. É necessário apenas escolher 50 números para concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou mesmo nenhum número. Os sorteios ocorrem às terças e sextas.

Já na Timemania você pode jogar com o que ama: seu time do coração. Você escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e, claro, o time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso.