Veja as dicas da Lotofácil para apostar neste sábado (19)

O site do Jornal Daqui traz até você algumas dicas para apostar nas Loterias da Caixa deste sábado. As dicas são divulgadas de segunda a sábado, sempre com novos jogos.

A Lotofácil já explica em seu próprio nome: é fácil de apostar e, principalmente, de ganhar. Você deve marcar entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20 horas.

Confira as dicas abaixo e boa sorte: