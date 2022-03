JORNAL DAQUI GOIÁS

Churrasqueiros de plantão vão fazer a festa, ou o churras, com esse novo brinde da Promoção Juntou, Trocou do Jornal Daqui. Supercompleto, é perfeito para o evento social mais popular e amado pelo brasileiro. São 12 peças que acompanham todas as fases de um bom churrasco: do momento em que a carne sai da brasa até a hora mais gostosa, a de degustar.

O kit é mesmo bem completo, composto por 1 tábua de corte, com 35 x 21 cm; 1 tábua de servir redonda, com 24 cm de diâmetro; 1 faca de corte 6”; 1 garfo trinchante de 29 cm; 4 facas e 4 garfos de mesa.

Mais uma vez, o Daqui vem com um jingle contagiante em um filme de dar água na boca, que será veiculado na TV Anhanguera. Anúncios de jornal, spots na Rádio Daqui e posts nos perfis do Daqui no Instagram e Facebook também fazem parte do pacote de mídia.

A promoção tem validade de 04 de abril a 15 de junho de 2022 e a mecânica de participação se mantém: por meio dos 60 selos que serão publicados na capa do jornal de segunda a sábado, lembrando que a cartela pode receber até três selos curingas. Também é possível participar pelo app do Daqui ou pela loja digital: meudaqui.com.br/lojadodaqui.

O primeiro selo da campanha será no dia 04 de abril. As datas e locais de troca serão divulgados pela organização do evento.

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “KIT PÕE NA BRASA” EM GOIÁS

A promoção “Kit Põe na Brasa” é realizada pela J. Câmara & Irmãos SA (Jornal Daqui), inscrita no CNPJ sob o n.º 01.536.754/0001-23, tem a vigência de 04/04/2022 a 15/06/2022. A promoção “Kit Põe na Brasa” é válida para o Estado de Goiás e compreende a aquisição de 60 (sessenta) selos sequenciais do Jornal Daqui, sejam eles impressos e publicados na capa do Jornal Daqui no período de 04/04/2022 a 15/06/2022 e/ou digitais adquiridos pelo site Loja do Daqui (daqui.opopular.com.br/lojadodaqui/). Cada cartela poderá ter até 3 (três) selos curinga. Só serão aceitas cartelas e selos da promoção vigente.

Os leitores, para terem direito ao acesso à Assinatura Digital do Jornal Daqui durante 60 dias corridos, exceto domingos, iniciando junto ao ciclo de cada promoção, e consequentemente ao recebimento de 01 (um) brinde, deverão acessar o site meudaqui.com.br/lojadodaqui e adquirir um plano de assinatura no valor de R$ 90,00 (noventa reais). As formas de pagamento da assinatura aderida são boleto bancário à vista ou cartão de crédito em 2 (duas) vezes.

Para as assinaturas digitais adquiridas entre os dias 21/03 a 03/04/2022 os leitores terão 20% (vinte) desconto, exclusivo de pré-venda. Promoção válida exclusivamente através da Loja (daqui.opopular.com.br/lojadodaqui/) ou App Jornal Daqui.

As cidades que possuem circulação do Jornal Daqui são divididas em dois grupos:

Grupo A: Abadia de Goiás; Anápolis; Aparecida de Goiânia; Aragoiânia; Bela Vista de Goiás; Bonfinópolis; Brazabrantes; Caldas Novas; Cidade Ocidental; Cromínia; Goianápolis; Goiânia; Goianira; Goiatuba; Hidrolândia; Inhumas; Itumbiara; Luziânia; Nerópolis; Nova Veneza; Novo Gama; Piracanjuba; Pontalina; Rosalândia; Senador Canedo; Terezópolis de Goiás; Trindade; Valparaíso de Goiás.

Grupo B: Anicuns; Aruanã; Campestre de Goiás; Catalão; Goianésia; Goiás; Itaberaí; Itapirapuã; Itapuranga; Jussara; Mara Rosa; Nazário; Novo Brasil; Orizona; Petrolina de Goiás; Pirenópolis; Porangatu; Rio Verde; Santa Bárbara de Goiás; Santa Helena de Goiás; São Luís de Montes Belos.

Para efetuar a troca do kit, cuja data será divulgada amplamente pelo Jornal Daqui, o leitor/assinante deve seguir as seguintes instruções:

Leitores do Grupo A e Grupo B: Os assinantes que compraram toda a promoção pelo site (60 selos), devem comparecer ao Posto de Troca (informado no registro da compra) com seu documento pessoal atualizado com foto.

Leitores do Grupo A: Os leitores que possuírem tanto cartelas preenchidas totalmente com selos impressos quanto cartelas preenchidas com selos impressos e selos digitais devem comparecer ao Posto de Troca (informado no registro da compra) com seu documento pessoal atualizado com foto e a cartela com o rodapé preenchido e os selos impressos colados. Só serão aceitas cartelas e selos da promoção vigente. Não serão aceitas cartelas amassadas, rasuradas, rasgadas ou coladas sobre outro tipo de papel. É obrigatório o preenchimento completo do rodapé da cartela. Atenção: os selos desta promoção são impressos com tecnologia especial que permite a conferência de sua autenticidade. O Jornal Daqui reserva-se ao direito de conferir a autenticidade dos selos e de não efetuar a troca no caso de existência de um ou mais selos não autênticos.

Leitores do Grupo B: Aos leitores que procuraram um ponto de venda e se cadastraram no início da promoção, o brinde deve ser retirado nesse mesmo local posteriormente. Para cada kit, será necessária a aquisição dos exemplares diários, entre os dias 20/01 a 02/04/2022, neste mesmo ponto de venda, exceto aos domingos. Contemplando 63 unidades do jornal, sendo 1 (um) exemplar por dia. Consulte o seu ponto de venda a respeito da aquisição dos jornais e resgate do kit.

O brinde da promoção é composto por 12 (doze) peças sendo: 4 (quatro) garfos de mesa em aço com cabo de plástico na cor marrom elementos, + 4 (quatro) facas de mesa em aço com cabo de plástico na cor marrom elementos, + 1 (uma) faca corte 6” de 29 cm em aço com cabo de madeira, + 1 (um) garfo trinchante 29 cm em aço com cabo de madeira, + 1 (uma) tábua de corte 35x21 cm com canaleta com 1,5 cm de espessura, + 1 (uma) tábua de servir redonda 24 cm com canaleta com 1,5 cm de espessura.

A conferência do produto deverá ser feita no posto de troca, no ato do recebimento do brinde. Não será possível efetuar troca posterior. O período das trocas será divulgado nos veículos do Grupo Jaime Câmara, em data ainda a ser definida pelo Jornal Daqui. Os alimentos não fazem parte da Promoção "Kit Põe na Brasa". Imagens ilustrativas.

Participante autoriza o tratamento de dados pessoais informados na cartela pelo Jornal Daqui, estando ciente que os dados poderão ser armazenados por até seis meses após o encerramento do período de trocas.

Ao participarem da promoção, os leitores demonstram estarem cientes e de acordo com o Regulamento e autorizam a realizadora a utilizar, gratuitamente, pelo período acima, o nome, a imagem e o seu som de voz.

Caso o participante tenha alguma dúvida de como seus dados estão sendo tratados, o participante poderá entrar com contato através do seguinte canal: relacionamento@ojc.com.br.

O participante, na qualidade de titular dos dados pessoais, nos termos da Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), está livre para, a qualquer momento, solicitar o acesso, a retificação, a exclusão, entre outros direitos, bastando comunicar a sua intenção por meio do seguinte canal: relacionamento@ojc.com.br.

O presente Regulamento poderá ser alterado, inclusive as datas para entrega do brinde e/ou a promoção suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da Realizadora e que comprometa a realização de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado.

Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela realizadora, cuja decisão é irrevogável.

Goiânia, 21 de março de 2022.