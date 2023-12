JORNAL DAQUI GOIÁS - TROCA DO KIT JOIA RARA

As trocas do Kit Joia Rara, já tem data marcada!

Faça o seu agendamento para o dia, local e horário acessando:

troca.meudaqui.com.br

Avisos importantes:

O agendamento é pessoal;

Acesso de apenas 01 (uma) pessoa por agendamento;

Levar documento de identidade com foto;

Não deixe para agendar de última hora, e não chegue fora do horário;

Não haverá trocas posteriores a esse período.

Trocas no interior do estado:

Informe-se com o seu representante, ou no ponto de venda até 15/11/2023.

Regulamento completo da promoção:

https://daqui.opopular.com.br/editorias/promocoes/kit-joia-rara-jornal-daqui-goi%C3%A1s-1.2697708