KIT COISA LINDA - JORNAL DAQUI TOCANTINS

Os leitores, para terem direito ao acesso à Assinatura Digital do Jornal Daqui durante 60 dias corridos, exceto domingos e segundas, iniciando junto ao ciclo de cada promoção, e consequentemente ao recebimento de 01 (um) brinde, deverão acessar o site meudaqui.com.br/lojadodaqui e adquirir um plano de assinatura no valor de R$ 90,00 (noventa reais). As formas de pagamento da assinatura aderida são boleto bancário à vista ou cartão de crédito.

A promoção “Kit Coisa Linda” é realizada pela J. Câmara & Irmãos SA (Jornal Daqui), inscrita no CNPJ sob o n.º 01.536.754/0003-95, tem a vigência de 14/12/2023 a 09/03/2024. A promoção “Kit Coisa Linda” é válida para o Estado de Tocantins e compreende a aquisição de 60 (sessenta) selos sequenciais do Jornal Daqui, sejam eles impressos e publicados na capa do Jornal Daqui no período de 14/12/2023 a 09/03/2024 e/ou digitais adquiridos pela plataforma Loja do Daqui ( daqui.opopular.com.br/lojadodaqui/ ). Ainda com a possibilidade da soma dos selos impressos e digitais. Cada cartela poderá ter até 3 (três) selos curinga. Só serão aceitas cartelas e selos da promoção vigente.

Os assinantes que compraram toda a promoção pelo site (60 selos), devem comparecer ao Posto de Troca (informado no registro da compra) com seu documento pessoal atualizado com foto.

Os leitores que possuírem tanto cartelas preenchidas totalmente com selos impressos quanto cartelas preenchidas com selos impressos e selos digitais devem comparecer ao Posto de Troca (informado no registro da compra) com seu documento pessoal atualizado com foto e a cartela com o rodapé preenchido e os selos impressos colados. Só serão aceitas cartelas e selos da promoção vigente. Não serão aceitas cartelas amassadas, rasuradas, rasgadas ou coladas sobre outro tipo de papel. É obrigatório o preenchimento completo do rodapé da cartela. Atenção: os selos desta promoção são impressos com tecnologia especial que permite a conferência de sua autenticidade. O Jornal Daqui reserva-se ao direito de conferir a autenticidade dos selos e de não efetuar a troca no caso de existência de um ou mais selos não autênticos.