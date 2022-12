KIT FEIJUCA - JORNAL DAQUI TOCANTINS

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “KIT FEIJUCA” EM TOCANTINS

A promoção “Kit Feijuca” é realizada pela J. Câmara & Irmãos SA (Jornal Daqui), inscrita no CNPJ sob o n.º 01.536.754/0003-95, tem a vigência de 27/12/2022 a 23/03/2023. A promoção “Kit Feijuca” é válida para o Estado de Tocantins e compreende a aquisição de 60 (sessenta) selos sequenciais do Jornal Daqui, sejam eles impressos e publicados na capa do Jornal Daqui no período de 27/12/22 a 23/03/2023 e/ou digitais adquiridos pela plataforma Loja do Daqui (daqui.opopular.com.br/lojadodaqui/). Ainda com a possibilidade da soma dos selos impressos e digitais. Cada cartela poderá ter até 3 (três) selos curinga. Só serão aceitas cartelas e selos da promoção vigente.

e compreende a aquisição de 60 (sessenta) selos sequenciais do Jornal Daqui, sejam eles impressos e publicados na capa do Jornal Daqui no período de 27/12/22 a 23/03/2023 e/ou digitais adquiridos pela plataforma Loja do Daqui (daqui.opopular.com.br/lojadodaqui/). Ainda com a possibilidade da soma dos selos impressos e digitais. Cada cartela poderá ter até 3 (três) selos curinga. Só serão aceitas cartelas e selos da promoção vigente. Os leitores, para terem direito ao acesso à Assinatura Digital do Jornal Daqui durante 60 dias corridos, exceto domingos e segundas, iniciando junto ao ciclo de cada promoção, e consequentemente ao recebimento de 01 (um) brinde, deverão acessar o site meudaqui.com.br/lojadodaqui e adquirir um plano de assinatura no valor de R$ 90,00 (noventa reais). As formas de pagamento da assinatura aderida são boleto bancário à vista ou cartão de crédito.

Para efetuar a troca do kit, cuja data será divulgada amplamente pelo Jornal Daqui, o leitor/assinante deve seguir as seguintes instruções:

Os assinantes que compraram toda a promoção pelo site (60 selos), devem comparecer ao Posto de Troca (informado no registro da compra) com seu documento pessoal atualizado com foto.

Os leitores que possuírem tanto cartelas preenchidas totalmente com selos impressos quanto cartelas preenchidas com selos impressos e selos digitais devem comparecer ao Posto de Troca (informado no registro da compra) com seu documento pessoal atualizado com foto e a cartela com o rodapé preenchido e os selos impressos colados. Só serão aceitas cartelas e selos da promoção vigente. Não serão aceitas cartelas amassadas, rasuradas, rasgadas ou coladas sobre outro tipo de papel. É obrigatório o preenchimento completo do rodapé da cartela. Atenção: os selos desta promoção são impressos com tecnologia especial que permite a conferência de sua autenticidade. O Jornal Daqui reserva-se ao direito de conferir a autenticidade dos selos e de não efetuar a troca no caso de existência de um ou mais selos não autênticos.

O brinde da promoção é composto por 5 (cinco) peças sendo: 1 (uma) tigela de 26 cm + 4 (quatro) pratos fundos de 20,5 cm.

A conferência do produto deverá ser feita no posto de troca, no ato do recebimento do brinde. Não será possível efetuar troca posterior. O período das trocas será divulgado nos veículos do Grupo Jaime Câmara, em data ainda a ser definida pelo Jornal Daqui. Os alimentos não fazem parte da Promoção "Kit Feijuca ". Imagens ilustrativas.

Participante autoriza o tratamento de dados pessoais informados na cartela pelo Jornal Daqui, estando ciente que os dados poderão ser armazenados por até seis meses após o encerramento do período de trocas.

Ao participarem da promoção, os leitores demonstram estarem cientes e de acordo com o Regulamento e autorizam a realizadora a utilizar, gratuitamente, pelo período acima, o nome, a imagem e o seu som de voz.

Caso o participante tenha alguma dúvida de como seus dados estão sendo tratados, o participante poderá entrar com contato através do seguinte canal: relacionamento@ojc.com.br.

O participante, na qualidade de titular dos dados pessoais, nos termos da Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), está livre para, a qualquer momento, solicitar o acesso, a retificação, a exclusão, entre outros direitos, bastando comunicar a sua intenção por meio do seguinte canal: relacionamento@ojc.com.br.

O presente Regulamento poderá ser alterado, inclusive as datas para entrega do brinde e/ou a promoção suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da Realizadora e que comprometa a realização de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado.

Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela realizadora, cuja decisão é irrevogável.

Palmas, 09 de dezembro de 2022.