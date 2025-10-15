Estão abertas as inscrições para concurso da Câmara de Itumbiara, no sul de Goiás, com salários de até R$ 8,9 mil. Os salários são a partir de R$ 2.532,20, e contam com auxílio alimentação de R$ 350,00. Ao todo, são 60 vagas para nível médio e superior, sendo 10 imediatas e o restante para cadastro reserva.\nOs cargos que exigem o ensino superior completo são para analista de controle interno, analista legislativo, contador do legislativo e procurador do legislativo. Já na função de técnico do legislativo, é necessário o ensino médio completo. Todas as oportunidades são de 40 horas semanais.\nPeríodo de Inscrição e Taxas\nAs inscrições vão até 6 de novembro, por meio do site da banca organizadora. O valor para se inscrever varia entre R$ 62 para nível médio e R$ 63 para nível superior.\nAs provas objetivas de múltipla escolha e discursiva estão previstas para o dia 7 de dezembro. Na objetiva, terá questões de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático (menos para procurador), legislação municipal, conhecimentos de direito (menos para procurador) e conhecimentos específicos do cargo.