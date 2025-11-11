As inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) começam nesta terça-feira (11), com 101 vagas para níveis médio e superior e salários que chegam a R$ 10,1 mil. O cadastro deve ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até 10 de dezembro.\nAs provas serão aplicadas em 8 de fevereiro de 2026, em Goiânia. Segundo o edital, candidatos de nível superior farão prova das 13h às 18h, enquanto cargos de nível médio e policial legislativo realizarão exame das 13h às 17h. A seleção reúne várias etapas, incluindo prova objetiva, discursiva, redação, além de avaliação psicológica e teste físico para o cargo de policial legislativo.\nAlego publica edital para concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10 mil; veja vagas\nAs taxas de inscrição custam R$ 120 para assistente legislativo e policial legislativo e R$ 195 para analista legislativo. Candidatos podem solicitar isenção entre 11 e 13 de novembro, incluindo inscritos em programas sociais, pessoas de baixa renda e doadores de sangue, medula óssea ou leite materno.