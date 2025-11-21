A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) tem recebido denúncias de tentativas de fraude envolvendo o concurso público da Casa. Candidatos relataram a existência de sites que simulam a página de inscrição, com o objetivo de coletar dados pessoais e financeiros de forma ilegal.\nO diretor-adjunto de Tecnologia da Informação da Alego, Diego Mendes, relatou que a equipe tem monitorado sites e perfis ilegítimos. “Eles são denunciados e derrubados diariamente”, detalha.\nPara evitar golpes, a Alego reforça que as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O órgão alerta que não envia links por mensagens, redes sociais ou plataformas externas, e que qualquer página diferente do portal oficial deve ser desconsiderada.\nConcurso\nO concurso da Alego oferece 101 vagas e a remunerações variam conforme o nível de escolaridade, com salários que chegam a R$ 10,1 mil para funções de nível superior. Para nível médio, há cargos com remuneração em torno de R$ 7,4 mil.