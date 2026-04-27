A Prefeitura de Araguaína anunciou a contratação da banca responsável pelo novo concurso público do quadro geral, com salários entre R$ 2.349,90 a R$ 16.458,70. Serão ofertadas 1.500 vagas de nível médio e superior, com cadastro de reserva.\nA instituição escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), especializado no segmento. O contrato com a empresa é de R$ 4.957.040,00. A publicação foi realizada no Diário Oficial do Município nº 3496, do dia 23 de abril.\nExpansão da Shopee deve gerar 3 mil empregos em Goiás com ajuda de pacote de medidas\nPrefeitura de Minaçu abre concurso com quase 100 vagas e salários de até R$ 21,7 mil\nTCM aponta novas suspeitas no concurso da Câmara de Goiânia\nConforme o município, o edital vai incluir vagas para professores, enfermeiros, psicólogos, carreira fiscal, assistência social, engenharia, tecnologia da informação e engenharia, entre outras.