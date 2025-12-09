A Câmara Municipal de Rio Verde, na região sudoeste do estado, publicou o edital do concurso com salários que variam de R$ 2.621,21 a R$ R$ 7.695,25. São ofertadas 108 vagas imediatas e 545 vagas para cadastro reserva nos níveis fundamental, médio/técnico e superior.\nAs inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto IDIB, organizadora do concurso, de 4 de dezembro e 5 de janeiro, exclusivamente pelo site (veja todas as vagas abaixo).\nSegundo o edital, a aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 26 de fevereiro de 2025. Para o cargo de procurador jurídico, as provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026. Os candidatos aprovados no cargo de auxiliar de serviços gerais serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF).\nPara se inscrever, o candidato deverá acessar o site do IDIB durante o período de inscrição, preencher a ficha de inscrição corretamente, imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa. Segundo o edital, pode ser solicitado que o candidato anexe o documento de identificação.