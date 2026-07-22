A Câmara de Vereadores de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, lançou o edital do concurso público para o preenchimento de 17 vagas imediatas e formação de cadastro reserva com outras 51 oportunidades. O certame contempla candidatos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.925 a R$ 7,5 mil.\nOs interessados podem se inscrever a partir das 14h do dia 20 de agosto até o dia 21 de setembro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As taxas de inscrição custam R$ 90 (fundamental), R$ 120 (médio) e R$ 150 (superior).\nCandidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea ou prestadores de serviço à Justiça Eleitoral podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 20 e 21 de agosto.