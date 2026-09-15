Laudeci Ribeiro e Fátima Alves foram reconhecidas pelo Prêmio TOP 100 de Artesanato do Sebrae (Arquivo pessoal/Laudeci Ribeiro e Fátima Alves)\nDuas artesãs de Mateiros, na região do Jalapão, estão entre os 100 vencedores da 6ª edição do Prêmio TOP 100 de Artesanato, realizado pelo Sebrae. Laudeci Ribeiro, da Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores de Mateiros (ACAPPM), e Fátima Alves, da Fios Dourados, representaram o Tocantins na premiação.\nO resultado foi divulgado após a seleção de trabalhos de todo o país. Ao todo, o prêmio recebeu 1.647 inscrições e teve vencedores de 22 estados. A lista divulgada pelo Sebrae informa os selecionados por ordem alfabética, sem ranquear os campeões numericamente.\nSebrae abre inscrições para programa de trainee com salário de R$ 5,5 mil em Goiânia