Uma cervejaria abriu mais de 200 vagas para o programa de trainee e estágio. Os salários oferecidos chegam até R$ 9 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site da Ambev, até a próxima segunda-feira (8). A previsão para contratação é janeiro de 2026. Em Goiás, a unidade da empresa fica localizada em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia.\nAlém dos salários são oferecidos outros benefícios como vale refeição ou refeitório no local, vale transporte, previdência privada, participação nos lucros e resultados da empresa, abono assiduidade, planos de saúde e odontológico.\nO processo seletivo possui as seguintes etapas: testes online, etapa de vídeo, entrevista online, business game e o painel final (veja o cronograma completo no final desta matéria).\nMaternidade de Goiânia abre vagas com salários de quase R$ 5 mil