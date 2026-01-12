O ano de 2026 apresenta um cenário positivo para quem busca aprovação no Tocantins. Órgãos estaduais confirmaram novos certames ou adiantaram etapas internas para a abertura de editais.\nAs chances contemplam áreas de segurança pública, gestão, jurídico e educação. Em dezembro do ano passado, o governo divulgou a prioridade em concursos públicos ao sancionar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para este ano.\nVeja aqui a LDO 2026.\nConfira o levantamento feito pelo Jornal do Tocantins com os detalhes das principais seleções com status confirmado ou em estágio avançado:\nSegunça Pública\nA Polícia Civil possui autorização para um novo concurso. A comissão responsável pelo certame já iniciou os trabalhos conforme a LDO e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026. As remunerações alcançam R$ 18,4 mil para funções com exigência de curso superior.