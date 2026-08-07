O concurso da Câmara de Goiânia foi parcialmente liberado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). Até então, a seleção estava totalmente paralisada. Com a nova decisão, a suspensão fica restrita a três cargos que apresentam suspeitas de irregularidades e conflito de interesses: administrador, revisor de texto e técnico em iluminação.\nEm nota, a Câmara de Goiânia disse que ainda não foi notificada da decisão do TCM-GO e reforçou que o Poder Legislativo é o maior interessado no esclarecimento dos fatos. Também em nota, o Instituto Verbena, banca responsável pelo concurso, afirmou que adotará de imediato as medidas necessárias para dar continuidade às etapas das funções desimpedidas assim que houver o aviso oficial, reiterando o compromisso com a transparência e a legalidade (leia os comunicados na íntegra ao final do texto).