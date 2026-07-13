A Prefeitura de Arraias, na região sudeste do Tocantins, abriu concurso público com 35 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 4.819,96, conforme o cargo. As inscrições começaram no dia 8 de julho e seguem até as 23h59 de 10 de agosto.\nA seleção ficará sob responsabilidade do Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP). A taxa de inscrição custa R$ 90 para os cargos de nível fundamental, R$ 120 para os níveis médio e técnico e R$ 140 para o nível superior.\nConsulte o edital completo\nOs maiores salários aparecem nos cargos de nível superior, com remuneração de R$ 4.819,96 para funções como assistente social, cirurgião-dentista, enfermeiro, fisioterapeuta e psicólogo. A jornada varia entre 30 e 40 horas semanais.\nExército abre vagas para sargentos temporários com salário de R$ 4 mil