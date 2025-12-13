A Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) publicou nesta sexta-feira (12) o edital para o concurso público que oferece 75 vagas de nível superior, entre 50 imediatas e 25 para cadastro reserva, com salário inicial de R$ 28,5 mil para o cargo de auditor-fiscal da receita estadual. Com parcela indenizatória, a remuneração pode chegar a R$ 32 mil. Os candidatos poderão se inscrever entre 9 de fevereiro e 12 de março de 2026, no site da Fundação Carlos Chagas.\nPara participar, é necessário ter diploma de nível superior em qualquer área reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além dos documentos pessoais e comprovações exigidas no edital.\nDe acordo com o edital, a principal etapa de avaliação será a prova objetiva, prevista para o dia 17 de maio de 2026, com questões de conhecimentos básicos e específicos aplicadas em dois turnos no mesmo dia. Além da prova objetiva, haverá também avaliação de títulos para fins classificatórios.