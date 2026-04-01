A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu edital para um novo concurso público destinado ao preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva com cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 5,2 mil.\nPara nível médio e técnico, o valor do salário é de R$ 3.181,39, com 40 horas semanais. As vagas são destinadas aos cargos de:\nAssistente em Administração, Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Técnico em Agropecuária e Técnico de Laboratório na área de Comunicação Social.\nJá para aqueles de nível superior, todas as vagas são de jornada de 40 horas e salário de R$ 5.215,39. Há oportunidades para:\nAdministrador, Auditor, Pedagogo e Técnico em Assuntos Educacionais\nAlém disso, o edital prevê vagas para médicos, com jornada de 20 horas semanais e salário de R$ 4.976,27, nas seguintes especialidades: