O concurso de auditor fiscal do Governo de Goiás, com salário de até R$ 28 mil, terá prova objetiva de conhecimento básico e específico, além da avaliação de títulos. São 70 vagas, sendo 50 de início imediato e outras 25 para formação de cadastro reserva, com jornada de 48 horas semanais. As provas serão aplicadas em Goiânia em 17 de maio.\nAs provas serão realizadas nos turnos da manhã e da tarde, com duração de 4h para cada fase. De acordo com a Secretaria da Economia do Estado, entre os conteúdos cobrados, estão Direito Tributário I e II, Legislação Tributária Estadual e auditoria. Todas as vagas ofertadas exigem ensino superior completo em qualquer área.\nGoverno abre inscrições para concurso de auditor fiscal da Receita Estadual com salário de até R$ 28 mil\nVeja o cronograma do concurso para fiscal da Receita Estadual com salário de até R$ 28 mil