A Prefeitura de Nova Veneza abriu um processo seletivo com 1.574 vagas para diversas carreiras. Do total, 899 são para contratação imediata e 675 para cadastro de reserva. O edital informa que as inscrições começam no dia 20 de outubro e seguem até dia 24 de novembro, e devem ser feitas exclusivamente no site do Itame, a instituição organizadora.\nO valor da taxa de inscrição será de R$ 60 para os cargos de nível fundamental completo e incompleto; R$ 80 para nível médio e para nível superior R$ 100. O pedido de isenção de taxa pode ser realizado de 20 a 26 de outubro.\nDe acordo com o edital, a primeira etapa do concurso será uma prova objetiva, que deverá ser realizada por todos os candidatos, podendo classificar ou eliminar o participante. Para os cargos de professores, também haverá uma prova de títulos, de caráter classificatório.