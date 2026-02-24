Secretaria da Fazenda, na Praça dos Girassóis, em Palmas (João Di Pietro/Governo do Tocantins)\nO governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) anunciou a abertura de concurso público para 200 vagas de auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz-TO), com salários que podem chegar a R$ 23.845,92. A informação foi divulgada pelo governo estadual nesta semana.\nA carreira de auditor fiscal é uma das mais valorizadas no serviço público estadual e desempenha função estratégica na fiscalização, arrecadação e controle de tributos no Tocantins.\nRemuneração prevista\nDe acordo com o Anexo Único da Lei nº 2.864, de 2 de maio de 2014, que trata do subsídio do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual (AFRE), a remuneração varia conforme classe e padrão:\n4ª Classe – Padrão I: R$ 18.227,80