O concurso da Prefeitura de Catalão, que ofertava 592 vagas imediatas e 2.829 oportunidades destinadas à formação de cadastro reserva, foi suspenso por uma decisão judicial por conta da ausência da reserva de vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e quilombolas no edital. No edital do concurso constava apenas reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs).\nDe acordo com a decisão judicial, a Prefeitura de Catalão deverá realizar “a retificação do Edital nº 001/2025 para fazer constar a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, bem como a previsão de comissão de heteroidentificação, reabrindo-se, em seguida, o prazo para novas inscrições”.\nEm comunicado, a Prefeitura de Catalão, por meio do Secretário Municipal de Saúde, informou que todas as atividades previstas no cronograma do concurso estão suspensas, até que sejam cumpridas as determinações constantes na decisão judicial.