As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Nova Olinda terminam no dia 18 de agosto, e as de Peixe, no dia 23. Interessados têm até esta semana para se inscrever.\nO edital da Câmara de Peixe, no sul do Tocantins, oferta 11 vagas imediatas e 20 para cadastro reserva, com salários entre R$ 1.702,33 e R$ 1.960,42. Na de Nova Olinda, são 13 vagas imediatas com salários de até R$ 3.241,07.\nO Tocantins tem diversas oportunidades em 2026 para os concurseiros que pretendem disputar uma vaga no serviço público. Confira abaixo os concursos que possuem inscrições abertas ou aguardam a fase de aplicação das provas.\nUEG abre inscrições para vestibular com 4,3 mil vagas\nÓrion oferece 150 vagas de empregos, em Goiânia\nInscrições são abertas para concurso da Prefeitura de São Miguel do Araguaia com salários de até R$ 13,6 mil