A duas universidades federais do Tocantins publicaram editais para concursos públicos que, juntos, ofertam 40 vagas com oportunidades que contemplam diversas áreas do conhecimento e os salários iniciais podem chegar a R$ 14.929,96.\nNa Universidade Federal do Tocantins (UFT), são 16 vagas para candidatos com mestrado ou doutorado. Os aprovados vão trabalhar em regime de dedicação exclusiva em cinco cidades, com salários que variam de R$ 10.770,78 a R$ 14.928,95.\nArraias: Direito, Educação do Campo, Matemática, Pedagogia e Turismo.\nGurupi: Medicina Veterinária.\nMiracema: Psicologia.\nPalmas: Ciência da Computação e Inteligência Artificial.\nPorto Nacional: Geografia e História.\nReitoria: Educação Indígena (vaga exclusiva para candidatos indígenas).\nO processo seletivo da UFT contará com provas escritas e didáticas previstas para o dia 26 de abril, seguidas por defesa de projeto e avaliação de títulos em maio. Para participar, o candidato deve acessar o portal de concursos da instituição e se inscrever entre os dias 24 de março e 6 de abril. A tava de participação é de R$ 260.