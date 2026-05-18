Os dois concursos mais aguardados pelos tocantinenses seguem sem editais publicados. O governo anunciou, entre fevereiro e março de 2026, que haverá seleção para a Polícia Civil e para o cargo de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz), mas os detalhes das seleções ou as bancas responsáveis ainda não foram informados.\nNo caso da Polícia Civil, o certame é aguardado há 12 anos. O anúncio foi feito no mês de março, por meio das redes sociais. Foram autorizadas 452 vagas, com salários de até R$ 21.901,70. Na época, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) disse que o edital seria publicado na semana seguinte, mas não houve publicação até esta segunda-feira (18).\nO governador também autorizou a elaboração do edital de um novo concurso da Sefaz, com 200 vagas para o cargo de auditor fiscal. O último concurso na área foi realizado há 32 anos.